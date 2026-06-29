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Ηρακλής: Συμφωνία με τον Ίνιγκο Πίνια

Οριστική συμφωνία των «κυανόλευκων» με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό.

Ηρακλής: Συμφωνία με τον Ίνιγκο Πίνια
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Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ολοκληρώνοντας ακόμη μία σημαντική κίνηση για την αμυντική του γραμμή.

Μετά την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, οι «κυανόλευκοι» έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ίνιγκο Πίνια.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Ουέσκα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ηρακλή.

Γεμάτη σεζόν με την Ουέσκα

Ο Πίνια, ο οποίος έχει ύψος 1,88 μ., πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στη LaLiga2, καταγράφοντας 35 συμμετοχές με τη φανέλα της Ουέσκα και αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής της γραμμής.

Η εμπειρία του από το ισπανικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν τον Ηρακλή στην επιλογή του, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τα μετόπισθεν.

Η πορεία του στο ισπανικό ποδόσφαιρο

Ο Ίνιγκο Πίνια ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τη Μουρτσάντε, ενώ το 2011 εντάχθηκε στις ακαδημίες της Τουντελάνο. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2013 στη Segunda División B, πριν μετακινηθεί το καλοκαίρι του 2014 στη δεύτερη ομάδα της Οσασούνα.

Στα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε σε αρκετούς συλλόγους των χαμηλότερων κατηγοριών της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων οι Μουτιλβέρα, Μπάρκο, Φορμεντέρα και Αραντίνα, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και εξελίσσοντας το παιχνίδι του μέσα από απαιτητικά πρωταθλήματα.

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