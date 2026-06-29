Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Φλιώνης από τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Ελλάδας ενόψει των αναμετρήσεων με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης τέθηκε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Ο γκαρντ της ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες και, σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στα δύο κρίσιμα παιχνίδια της «γαλανόλευκης».

Η απώλεια του Φλιώνη έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, δημιουργώντας νέα δεδομένα στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των αγώνων με τη Ρουμανία (2 Ιουλίου εκτός έδρας) και την Πορτογαλία (5 Ιουλίου στη Sunel Arena).

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.