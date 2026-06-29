Σπανούλης: «Η Εθνική είναι η υπέρτατη τιμή για κάθε παίκτη»

Η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης, στο περιθώριο της media day, σχολίασε την νέα αυτή προσπάθεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν κοιτάνε το επόμενο παράθυρο: “Όχι ,κοιτάμε τώρα του παράθυρο της Πέμπτης. Είναι ένα δύσκολο παράθυρο. Οι παίκτες προέρχονται από μεγάλες χρονιές και πάνω που πάνε να ξεκουραστούν πρέπει να ξανά βρουν τη φόρμα τους για να παίξουν παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να παίξουμε τα παιχνίδια’.

Για την παρουσία του Κώστα Παπανικολάου: “Εντάξει, για τον Κώστα ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο Κώστας είναι ένα παράδειγμα όχι μόνο για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους συμπαίκτες του. Είναι αρχηγός μας και πραγματικά είναι ευλογία να τον έχουμε εδώ στην Εθνική ομάδα.

Η Εθνική ομάδα είναι υπέρτατη τιμή για κάθε παίκτη. Από την άλλη πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής στις ομάδες του. Έρχονται πραγματικά για να βρουν τον εαυτό τους και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει όσο μπορούμε περισσότερο οι Έλληνες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι 4-5 ομάδες, υπάρχουν τόσες ομάδες για να παίξουν τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν και οι Έλληνες ότι θα είναι καλό για να πάνε κάπου να αγωνίζονται, για να εξελίσσονται και να πάνε πιο έτοιμοι στις μεγάλες ομάδες”.

Για τον γιο του που αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: “Εντάξει είναι μικρός. Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη. Τα παιδιά τα μεγαλώνουμε με τον σωστό τρόπο με την γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι για αυτόν είμαι ο πατέρας του και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του”.