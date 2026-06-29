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Τολιόπουλος: «Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά - Είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για τους στόχους στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Τολιόπουλος: «Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά - Είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος»
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τον συμπεριλαμβάνει εκ νέου στις κλήσεις για τα «παράθυρα» των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έχει καθιερωθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μέσα από τις σταθερές εμφανίσεις του, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου της «γαλανόλευκης».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τολιόπουλος

Για το αν η εθνική έχει φτάσει στο μέγιστο εφικτό αριθμό νικών: «Το επόμενο παράθυρο θα το κοιτάξουμε όταν έρθει, τώρα θέλουμε να πάρουμε τις δύο νίκες που είναι τα τελευταία της πρώτης φάση και να τελειώσουμε με 5-1 στο ρεκόρ».

Για τον κόσμο: «Είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος. Όλοι θέλουμε να παίζουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ειδικά όταν είναι στη χώρα μας και να το ευχαριστιόμαστε όλοι. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη».

Για την καταπόνηση μετά τη μακρά σεζόν: «Εμείς (σ.σ. οι παίκτες που αγωνίστηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος) που τελειώσαμε 15 Ιουνίου χρειαστήκαμε τις 10 ημέρες για να ηρεμήσουμε και να ξεκουραστούμε σωματικά. Είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια».

Για την ευκαιρία της εθνικής ομάδας: «Δεν νομίζω ότι έρχεσαι στην εθνική ομάδα επειδή δεν παίζεις στον σύλλογο. Καλείσαι να βοηθήσεις τη χώρα σου να πετύχει τους στόχους της. Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά και όχι ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι επειδή δεν παίζεις στην ομάδα σου».

Για την παρουσία του στην εθνική ομάδα: «Ήταν κάτι που πάντα ήθελα στην καριέρα μου. Άργησα να το εκπληρώσω, τώρα νιώθω κομμάτι αυτής και χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ».

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