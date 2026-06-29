Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας διέταξε έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για τα αίτια της άσχημης πορείας της Εθνικής ομάδα της χώρας στο Μουντιάλ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας διέταξε έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό
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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για τα αίτια της άσχημης πορείας της Εθνικής ομάδα της χώρας στο Μουντιάλ

Σε… μπελάδες έχουν μπει τα μέλη της Εθνικής ομάδας της Νοτίου Κορεάς, μιας και ο Πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για τους λόγους που «οδήγησαν» στον πρόωρο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Λι Τζάε Μιουνγκ δεν έχει διστάσει να δείξει και δημόσια την ενόχλησή του για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» έγραψε «Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος» και άπαντες πλέον αναμένουν το αποτέλεσμα της έρευνας για τις επόμενες κινήσεις και αποφάσεις του Προέδρου.

Από τη μεριά του, ο τεχνικός της Νότιας Κορεάς, Χονγκ Μιούνγκ-μπο, ανακοίνωσε την άμεση παραίτησή του την Κυριακή (28/06), δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ανεπιτυχή πορεία της χώρας στη διοργάνωση.

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