Χάιντουκ: Πλακώθηκε με τον προπονητή και έφυγε ο Λιβάγια - Είχε βγει και τα είχε… τσούξει το βράδυ

Εκτός της προετοιμασίας της Χάιντουκ, που πραγματοποιείται στο Μπλεντ της Σλοβενίας, τέθηκε ο Μάρκο Λιβάγια, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο κροατικός σύλλογος.

Στην ανακοίνωσή της, η Χάιντουκ κάνει λόγο για «παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών του συλλόγου και μη συμμόρφωση με τους κανόνες που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην προετοιμασία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κροατικών Μέσων, μετά τη νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας και την πρόκριση στο Μουντιάλ, οκτώ ποδοσφαιριστές της ομάδας, μεταξύ των οποίων και ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, αποφάσισαν να βγουν για ποτό προκειμένου να γιορτάσουν. Παρότι, όπως αναφέρεται, δεν έμειναν έξω μέχρι αργά, το περιστατικό έγινε γνωστό στους ανθρώπους της Χάιντουκ.

Την επόμενη ημέρα, ο προπονητής της ομάδας, Γκονθάλο Γκαρθία, υπέβαλε τους οκτώ ποδοσφαιριστές σε πιο απαιτητικό πρόγραμμα προπόνησης, βάζοντάς τους να τρέχουν συνεχώς, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν πιο ήπιο πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 33χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε φραστικό επεισόδιο τόσο με τον Ισπανό τεχνικό όσο και με τον αθλητικό διευθυντή, Ρόμπερτ Γκραφ. Έπειτα από το συμβάν αποφασίστηκε η αποχώρησή του από την προετοιμασία και η επιστροφή του στο Σπλιτ.

«Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τον Σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους όσους αγαπούν και ζουν τη Χάιντουκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με μόνο ένα συμφέρον κατά νου - η Χάιντουκ πάνω απ' όλα. Πάντα και για πάντα. Θα ενημερώσουμε το κοινό για περαιτέρω αποφάσεις εγκαίρως», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο Λιβάγια αγωνίζεται στη Χάιντουκ από το 2021, όταν αποχώρησε από την ΑΕΚ. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 32 συμμετοχές, σημειώνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.