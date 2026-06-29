Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Οπόκου

Ο Παναιτωλικός προχώρησε στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαχάλα Οπόκου.

Ο Γκανέζος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Αγρινίου και εντάσσεται άμεσα στον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση

«Ο Μαχάλα Οπόκου (Kwadwo Mahala Opoku) υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τον Παναιτωλικό. Γεννήθηκε στην Accra της Γκάνα στις 13.07.2001 και αγωνίστηκε ως επιθετικός στη Las Vegas Lights, στο Los Angeles και την τελευταία τριετία στο CF Montreal απ’ όπου αποκτήθηκε.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»