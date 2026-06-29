Οι όμιλοι ολοκληρώθηκαν και τα νοκ άουτ παιχνίδια ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο. Δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η φάση των «32». Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών*.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*, «Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος».

Πολλές είναι οι Super ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης.

Sports Party* για το Παγκόσμιο την Τρίτη στα καταστήματα Allwyn

Την Τρίτη γίνεται το τρίτο Sports Party για το Παγκόσμιο στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το Sports Party ξεκινάει στις 19:30.

Το Sports Party* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ