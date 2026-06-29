Ανατροπή με Μπρισέτ - Μένει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Οσέι Μπρισέτ φαίνεται πως βάζει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να συνεχίζει την καριέρα του στην Παρτίζαν, καθώς όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το όνομα του Καναδού φόργουορντ συνδέθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες με τη σερβική ομάδα, η οποία αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Ισαάκ Μπόνγκα μετά την επικείμενη αποχώρησή του. Μάλιστα, ακόμη και ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, είχε χαρακτηρίσει τη μεταγραφή ως δεδομένη.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού Sport5, η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με όσα κυκλοφόρησαν.

Όπως αναφέρεται, ο ίδιος ο Μπρισέτ ενημέρωσε τόσο τη διοίκηση όσο και τους συμπαίκτες του πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Μακάμπι, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας και τη νέα σεζόν.