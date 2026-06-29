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Ηρακλής: «Στο στόχαστρο ο Νίζετ»

Το όνομα του Βέλγου μπακ, Ρομπ Νίζετ έχει κυκλώσει ο Ηρακλής σύμφωνα με Ιταλικό δημοσίευμα.

Ηρακλής: «Στο στόχαστρο ο Νίζετ»
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Ο Ηρακλής δείχνει αποφασισμένος να παρουσιαστεί πανίσχυρος με την επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, μετά την επικείμενη συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο, ο «Γηραιός» συνεχίζει δυναμικά το μεταγραφικό του ντεμαράζ, στρέφοντας το βλέμμα του στην αγορά του εξωτερικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tutto Mercato», στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Ρομπ Νίζετ. Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ ανήκει στη Νόα της Αρμενίας (9 συμμετοχές, 1 ασίστ στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν), ενώ ξεκίνησε τη χρονιά στην τουρκική Γκαζιαντέπ.

Στο παρελθόν, ο παίκτης είχε περάσει για μια διετία από τα τμήματα υποδομής της Λέτσε στην Ιταλία, ενώ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Άντερλεχτ.

Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής βρίσκεται ένα βήμα πριν από ένα ακόμη σημαντικό «χτύπημα», καθώς έχει επέλθει οριστική συμφωνία με τον Ίνιγκο Πίνια

Ο 30χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ουέσκα έχοντας γεμάτη χρονιά με 35 συμμετοχές στη Segunda Division, αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

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