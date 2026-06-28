Ηρακλής: Μία... ανάσα από τον Πραξιτέλη Βούρο

Ο Ηρακλής βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό στήριγμα της αμυντικής γραμμής των «κυανόλευκων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan Super League.

Ο 31χρονος αμυντικός αποχωρεί ως ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, έπειτα από δύο γεμάτες σεζόν στην Κύπρο, με τη διοίκηση του Ηρακλή να κινείται άμεσα για την απόκτησή του και να εξασφαλίζει το θετικό του «ναι».

Η επιλογή του Βούρου δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και μεγάλη εμπειρία, ο οποίος έχει αποδείξει την αξιοπιστία του σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, η ευχέρειά του να αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως δεξιός μπακ προσφέρει πολύτιμες λύσεις και μεγαλύτερη ευελιξία στα πλάνα του τεχνικού επιτελείου.