Ρομάνο: «Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ»

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Ελμίν Ράστοντερ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο 24χρονος επιθετικός πέρασε τα ιατρικά τεστ και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό ο Ράστοντερ θα ταξιδέψει στο Άπελντορν, προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή του «τριφυλλιού».

Υπενθυμίζεται ότι ο υψηλόσωμος στράικερ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».