Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη - Σέντρα στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου

Στην κυκλοφορία τέθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η επίσημη προκήρυξη για τη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει σαφείς κανόνες, συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλες τις φάσεις, καθώς και τις αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής που οφείλουν να πληρούν τα σωματεία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας, η επίσημη σέντρα και τα πρώτα παιχνίδια του θεσμού έχουν οριστεί για τις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για δεκάδες ομάδες ανά την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ

Λαμβάνοντας υπ' όψη: Το Καταστατικό της

Τις διατάξεις των Κανονισμών της

Την υπ’ αριθμ. 34/25.06.2026 απόφαση της Ε.Ε. / Ε.Π.Ο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 / 2027

Άρθρο 1: Προκήρυξη / ΑρμοδιότηταΗ Προκήρυξη αποτελεί πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, των ομάδων της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και των Κυπελλούχων Ομάδων των Ε.Π.Σ. που μετέχουν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής του Σωματείου. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους αξιωματούχους και τα πάσης φύσεως μέλη του εκάστοτε Σωματείου χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Διοργανώτριας Αρχής.

Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τις ομάδες της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ δε για τις Κυπελλούχους ομάδες των Ε.Π.Σ. που δεν αγωνίζονται στη Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής Κυπελλούχου Ομάδας Ε.Π.Σ. (που δε συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής), παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής της Φιναλίστ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Φιναλίστ στην περίπτωση που η Κυπελλούχος Ομάδα Ε.Π.Σ. προβιβάσθηκε στη Super League 2. Η Κυπελλούχος Ομάδα περιόδου 2025 – 2026 έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει και στη διοργάνωση περιόδου 2026 – 2027.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών βάσει του άρθρου 39 παρ. 23 του Κ.Α.Π.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδας της Ε.Π.Ο. (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγήςΌλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFAβ) του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.γ) των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση ΣυμμετοχήςΟι ομάδες της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και οι Κυπελλούχες ομάδες των Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2026 / 2027 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, των οποίων η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, επιβάλλεται η ποινή των πεντακοσίων (500) ευρώ.Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:Για τις ομάδες της Γ' Εθνικής: 500€Για τις Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ.: 250€β) από το Συνυποσχετικό Διαιτησίας. Όλα τα Σωματεία υποχρεωτικά θα καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου μέσω Κ.Ε.Π. ή gov.gr (ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου). Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δε γίνεται δεκτή.

γ) από τη Δήλωση Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλων των αξιωματούχων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής καθώς και του υπεύθυνου της διοργάνωσης. Η δήλωση συμμετοχής, το συνυποσχετικό Διαιτησίας καθώς και η Δήλωση συναίνεσης η οποία θα πρέπει να είναι απαραίτητα ενυπόγραφη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής μέσω Κ.Ε.Π. ή gov.gr, θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΠΟ ηλεκτρονικά στο email: epo@epo.gr, σε μορφή pdf.δ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις οικείες Ε.Π.Σ. των Ομάδων.ε) Παραχωρητήριο Γηπέδου (υποχρεωτικά για την κύρια έδρα και για εναλλακτική σε περίπτωση που υπάρχει).3. Δε γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο από ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (που προκύπτουν είτε από χρηματικές ποινές είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία) προς την Ε.Π.Ο. και τις οικείες Ε.Π.Σ. των Ομάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του πειθαρχικού κώδικα και στο άρθρο 7 παρ. 4 (ε) του ΚΑΠ. Ενδεχόμενες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι ισχυρές.

4. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συμπληρώνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα. Η Δήλωση Συμμετοχής, το Συνυποσχετικό Διαιτησίας και η Δήλωση Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

5. Όλες οι ομάδες μαζί με την δήλωση έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ως έδρα γήπεδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ΚΑΠ για την κατηγορία που ανήκουν. Δε θα γίνεται δεκτή καμία Δήλωση Συμμετοχής χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.

Άρθρο 4: Επίλυση Διαφορών

Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν: α) Τις ομάδες της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, των Κυπελλούχων των Ε.Π.Σ. που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς και τις λοιπές συμμετέχουσες ομάδες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, και β) Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Τα πειθαρχικά παραπτώματα υπάγονται σε πρώτο βαθμό στην πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και σε δεύτερο βαθμό στην Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων και την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. για την επίλυση όλων των διαφορών. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μην υποβάλλουν προς επίλυση διαφορές ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, εφόσον ανήκουν σ΄ αυτές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστικών και δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.

Άρθρο 5: Γήπεδα ΑγώνωνΙσχύει ό,τι προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2026 / 2027.

Άρθρο 6: ΠροπονητέςΓια τα θέματα που αφορούν τους προπονητές οι Ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού Προπονητών (αναρτημένος στο site της Ε.Π.Ο.). Σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο προπονητή, κάτοχο διπλώματος σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Οι προπονητές υποχρεούνται να φέρουν σε ισχύ την ταυτότητα τριετίας, καθώς και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. βάσει του Άρθρου 10 παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr).

Άρθρο 7: Παρατηρητές ΑγώνωνΟι παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Διοργανώσεων (Υποεπιτροπή Κυπέλλου).

Άρθρο 8: Συμμετοχή ποδοσφαιριστώνΑπαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.Για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών αλλοδαπών και η ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα στην ενδεκάδα. Η συμμετοχή σε αγώνα άνω των δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών θεωρείται αντικανονική.Την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 είναι υποχρεωτική στην ενδεκάδα καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα η συμμετοχή εννέα (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εκ των οποίων υποχρεωτικά o ένας (1) θα πρέπει να είναι γεννηθείς από 01.01.2008 και εντεύθεν και ο άλλος από 01.01.2007 και εντεύθεν. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή δύο (2) ποδοσφαιριστών γεννηθέντες από 01.01.2008 και εντεύθεν είναι αποδεκτή. Η μη τήρηση των άνω προβλέψεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή ή αντικανονική σύνθεση ομάδας και σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως/καταγγελίας, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για την αγωνιστική περίοδο 2026 / 2027 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1994. Η συμμετοχή περισσότερων ποδοσφαιριστών άνω του εν λόγω ηλικιακού ορίου συνιστά αντικανονική συμμετοχή.

Στους αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) φυσικές διακοπές του αγώνα και δήλωση 20άδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο.

Άρθρο 9: Κάρτα υγείαςΌλοι οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την ατομική κάρτα υγείας αθλητή (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη έγκυρου δελτίου αθλητικής ιδιότητας και κάρτας υγείας εν ισχύ. Δύναται για τη διεξαγωγή των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων να ισχύει η ψηφιακή κάρτα υγείας.

Άρθρο 10: Γιατρός αγώναΗ παρουσία ιατρού αγώνα καθώς και η ύπαρξη απινιδωτή στο γήπεδο είναι υποχρεωτική με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Ο ιατρός έχει την υποχρέωση να διαθέτει και να φέρει μαζί του την ιατρική του ταυτότητα. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δε διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου (άρθρο 16 Κ.Α.Π.), στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 Κ.Α.Π.Σε περίπτωση μη παρουσίας γιατρού ή μη ύπαρξης απινιδωτή σε λειτουργία (τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή καθώς και οι μπαταρίες να είναι σε ισχύ), ο αγώνας δε διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου, στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 21 του Κ.Α.Π. Συνιστάται στα γηπεδούχα σωματεία να μεριμνούν για την παρουσία ασθενοφόρου στους εντός έδρας αγώνες τους.

Άρθρο 11: Οικονομικά θέματαΗ οικονομική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ρυθμίζονται αναλογικά με την οικονομική εγκύκλιο της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες σε όλους τους αγώνες μέχρι και τον Τελικό Αγώνα. Τα υπόλοιπα οικονομικά θέματα του Τελικού Αγώνα καλύπτονται από τα έσοδα του αγώνα. Τα έσοδα και τα έξοδα του τελικού επιμερίζονται εξ ημισείας στις ομάδες.

Άρθρο 12: Ραδιοτηλεοπτικά Δικαιώματα – Χορηγίες – Μπάλα διοργάνωσης12α. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρούνται στις Ε.Π.Σ. για να εκδώσουν τις αντίστοιχες μη αποκλειστικές άδειες. Δικαίωμα αποκλειστικότητας τηλεοπτικού παρόχου για το σύνολο των αγώνων έχει μόνο η διοργανώτρια ΕΠΟ (εξαιρούνται οι τελικές φάσεις). Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα εξαιρούνται οι κάμερες των σωματείων που είναι αποκλειστικά για καταγραφή του αγώνα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Technical Filming).12β. Η Ε.Π.Ο. ως διοργανώτρια αρχή, δύναται να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας για μεμονωμένους αγώνες, καθώς και συμβάσεις κεντρικής χορηγίας.12γ. Η επίσημη «Μπάλα Διοργάνωσης» θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά και είναι της εταιρείας Adidas, μοντέλο TIRO Competition. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης της «Μπάλας Διοργάνωσης» στους αγώνες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500€ στη γηπεδούχο ομάδα κατόπιν αναφοράς από τον διαιτητή ή τον Παρατηρητή.

Άρθρο 13: Διοργάνωση ΑγώνωνΟι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων, διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. και διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.

Άρθρο 14: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες ΚληρώσεωνΟι αγώνες εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε επτά (7) Φάσεις μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.1η Φάση: Λαμβάνουν μέρος υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ' Εθνικής και προαιρετικά οι Κυπελλούχες των Ε.Π.Σ.. Οι ομάδες θα κατανεμηθούν σε γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι αγώνες θα είναι μονοί. Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Στα γκρουπ με μονό αριθμό, μία ομάδα προκρίνεται άνευ αγώνα.2η Φάση: Συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η Φάση. Γεωγραφικά γκρουπ, μονοί αγώνες. Προκρίνονται εξήντα τέσσερις (64) ομάδες.3η Φάση: Συμμετέχουν 64 ομάδες. Μετά από κλήρωση προκύπτουν 32 ζευγάρια (μονοί αγώνες). Προκρίνονται 32 ομάδες.4η Φάση: Συμμετέχουν 32 ομάδες. Γεωγραφικά κριτήρια, 16 ζευγάρια, μονοί αγώνες. Προκρίνονται 16 ομάδες.5η Φάση: Συμμετέχουν 16 ομάδες. Γεωγραφικά κριτήρια, 8 ζευγάρια, μονοί αγώνες. Προκρίνονται 8 ομάδες.6η Φάση (Προημιτελικοί): Συμμετέχουν 8 ομάδες. 4 ζευγάρια, μονοί αγώνες. Προκρίνονται 4 ομάδες.7η Φάση (Ημιτελικοί): Συμμετέχουν 4 ομάδες. 2 ζευγάρια, μονοί αγώνες. Προκρίνονται οι 2 φιναλίστ.Τελικός: Διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα η οποία θα ορισθεί από την Επιτροπή.Σημαντική Σημείωση διεξαγωγής: Στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η και 6η Φάση που οι αγώνες είναι μονοί, εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση. Στην 7η Φάση (Ημιτελικοί) καθώς και στον Τελικό, εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, εφαρμόζεται η διαδικασία της ημίωρης παράτασης και πέναλτι.

Άρθρο 15: Έπαθλα πρωταθλήματοςΣτην Κυπελλούχο Ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και πενήντα (50) μετάλλια. Στη δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν πενήντα (50) μετάλλια. Αναμνηστικά θα δοθούν στους διαιτητές και στον MVP του τελικού. Επίσης στη νικήτρια ομάδα καθώς και στη φιναλίστ, θα δοθεί χρηματικό έπαθλο το οποίο θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση.

Άρθρο 16: Πρόγραμμα και Ώρες αγώνωνΗ διεξαγωγplaceholder_αγώνων δύναται να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για τις 09 & 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Άρθρο 17: Τελική ΔιάταξηΓια ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Για την Ε.Π.Ο.Ο Πρόεδρος: Χρυσόστομος ΓκαγκάτσηςΗ Εκτελεστική Γραμματέας: Δόμνα Τσιώνη