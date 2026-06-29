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Εποχή Έντσο Μαρέσκα στη Μάντσεστερ Σίτι: Υπέγραψε έως το 2029

Την πρόσληψη του Έντσο Μαρέσκα ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ιταλό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029 και να αποτελεί τον διάδοχο του Πεπ Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία.

Εποχή Έντσο Μαρέσκα στη Μάντσεστερ Σίτι: Υπέγραψε έως το 2029
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Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Έντσο Μαρέσκα, με τον 46χρονο Ιταλός τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «πολιτών».

Ο Μαρέσκα γνωρίζει άριστα το περιβάλλον της Σίτι, καθώς στο παρελθόν είχε διατελέσει τόσο ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα, αλλά και τεχνικός της Κ23. Πλέον, καλείται να μπει στα παπούτσια του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα έπειτα από μια απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία, κατακτώντας 20 τρόπαια.

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για μένα. Είναι το ιδανικό περιβάλλον για έναν προπονητή, καθώς προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζεται. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε και να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο νέος τεχνικός των «μπλέ».

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