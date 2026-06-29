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Αποκάλυψη Σαράνια: «Οι Ράπτορς συζητούν με τους Κλίπερς για την επιστροφή του Λέοναρντ»

Ράπτορς και Κλίπερς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ και Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το Τορόντο είναι ο μοναδικός προορισμός όπου ο έμπειρος σταρ θα δεχόταν να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο.

Αποκάλυψη Σαράνια: «Οι Ράπτορς συζητούν με τους Κλίπερς για την επιστροφή του Λέοναρντ»
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Το ενδεχόμενο μιας σπουδαίας επιστροφής εξετάζουν σοβαρά οι Τορόντο Ράπτορς, επτά χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2019.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, η ομάδα του Καναδά βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Λος Άντζελες Κλίπερς για την την επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ μέσω ανταλλαγής.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι πως, σε περίπτωση που ο Λέοναρντ αποχωρήσει από το Λος Άντζελες, το Τορόντο αποτελεί τη μοναδική ομάδα στην οποία ο παίκτης είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί με νέο, μακροχρόνιο συμβόλαιο.

«Οι Κλίπερς και οι Ράπτορς βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Καγουάι Λέοναρντ στον Καναδά. Και το Τορόντο φαίνεται πως είναι η μοναδική ομάδα στην οποία θα δεχόταν να υπογράψει μακροχρόνια, αν αποχωρήσει από τους Κλίπερς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο insider του ESPN, συμπληρώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν καθώς δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

Τη φετινή σεζόν σε 65 παιχνίδια ο Λέοναρντ κατέγραψε 27.9 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο, κερδίζοντας μια θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της λίγκας.

Για τους Ράπτορς, που ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην 6η θέση της Ανατολής (46-36), η προσθήκη του θα άλλαζε άμεσα τα δεδομένα στην Ανατολική Περιφέρεια.

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