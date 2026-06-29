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Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρσεν Έντουαρντς

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ενισχύθηκε με τον Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 έτους μετά την εξαιρετική του σεζόν με τη Βίρτους Μπολόνια στη EuroLeague.

Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρσεν Έντουαρντς
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Η Ζάλγκιρις Κάουνας συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προχωρώντας στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης.

Ο λιθουανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους πιο παραγωγικούς σκόρερ της EuroLeague.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια στη EuroLeague, ο Έντουαρντς είχε κατά μέσο όρο 17,3 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ, συγκεντρώνοντας παράλληλα 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

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