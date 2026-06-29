Ολυμπιακός: Αποχωρεί με προορισμό τη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο

Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του να υποδέχονται μετά από ένα διάστημα ενός μήνα και πάλι τους παίκτες για το ξεκίνημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Απών από την πρώτη συγκέντρωση στου Ρέντη ήταν ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο Πορτογάλος μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Βάσκου προπονητή για τη νέα σεζόν και δεν θα μπει στο αεροπλάνο την Παρασκευή (3/7) με προορισμό την Ολλανδία και το Βλααρντίνγκεν, όπου και θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία των Πειραιωτών.

Ο 23χρονος δεν θα συνεχίσει στο λιμάνι και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κοντά στο να παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπολου. Κάπως έτσι θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου και να αποκτήσει παραστάσεις από το πιο υψηλό επίπεδο.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από τη Βιζέλα το προηγούμενο καλοκαίρι, με τον ίδιο να μην αποδίδει τα αναμενόμενα, καταγράφοντας συνολικά την περσινή σεζόν 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Όσο για τον αντικαταστάτη του, ο Νόα Καντιού της Λοριάν δεν έχει βγει από το κάδρο των Πειραιωτών, με τον υψηλόσωμο Γάλλο να αποτελεί λύση για τον άξονα.