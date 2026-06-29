Ολυμπιακός: Πρώτη με Φορτούνη και Μαφέο στου Ρέντη

Μετά από περίπου έναν μήνα διακοπών, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η πρώτη συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (29/06), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του να υποδέχονται τους παίκτες για το ξεκίνημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Το πρόγραμμα των Πειραιωτών περιλαμβάνει δύο στάδια προετοιμασίας στην Ολλανδία. Το πρώτο θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου, ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 15-25 Ιουλίου.

Στις προπονήσεις θα συμμετάσχουν και νέα πρόσωπα, όπως οι Μαφέο, Φορτούνης, Στουρνάρας και Πόποβιτς, ενώ δεν αποκλείεται να ενσωματωθεί άμεσα και ο Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06) και απομένουν τα τυπικά για την ανακοίνωση της επιστροφής του.

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Κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ακολούθησαν εξατομικευμένο πρόγραμμα προπονήσεων, με αρκετούς να ανεβάζουν ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, όπως φάνηκε και από τις αναρτήσεις τους στα social media, μεταξύ αυτών οι Ροντινέι και Τσικίνιο.

Στον Ρέντη βρίσκονται επίσης οι παίκτες που επέστρεψαν από τον δανεισμό τους, όπως οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα και Μπετανκόρ. Αντίθετα, οι Μασούρας και Γιάρεμτσουκ θα ενσωματωθούν λίγες ημέρες αργότερα, καθώς έχουν εξασφαλίσει επιπλέον άδεια λόγω των πρόσφατων υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.