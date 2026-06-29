Παναθηναϊκός: Πρέσινγκ και εντυπωσιακό γκολ Αντίνο

Σε έντονο ρυθμό συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, με την πρωινή προπόνηση να είναι αφιερωμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην τακτική, το οργανωμένο πρέσινγκ και την ανάπτυξη από την άμυνα.

Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες βοήθησαν το τεχνικό επιτελείο να δουλέψει σε υψηλή ένταση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δίνει συνεχώς οδηγίες και να διακόπτει συχνά τις ασκήσεις, επιμένοντας στη σωστή τοποθέτηση και τις αντιδράσεις των παικτών σε φάσεις πίεσης.

Έμφαση στο πρέσινγκ και την ανάπτυξη

Η προπόνηση ξεκίνησε με ζέσταμα και συνεχίστηκε με άσκηση συνδυαστικής ανάπτυξης, όπου οι παίκτες έπρεπε να φτάνουν σε τελικές προσπάθειες μέσα από συγκεκριμένα patterns κυκλοφορίας της μπάλας.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε παιχνίδι κατοχής με έμφαση στο 3 εναντίον 2, πριν ακολουθήσει εκτεταμένο διπλό σε όλο το γήπεδο με ξεκάθαρες τακτικές οδηγίες: στόχευση στο οργανωμένο πρέσινγκ από το μεσαίο μπλοκ και προσπάθεια «παγίδων» για ανάκτηση μπάλας.

Από την άλλη πλευρά, δόθηκε έμφαση στο build up παιχνίδι και στη σωστή αντίδραση απέναντι στην πίεση, με στόχο το «σπάσιμο» της πρώτης γραμμής άμυνας.

Εντυπωσιακές στιγμές και γκολ Αντίνο

Ξεχωριστή στιγμή της προπόνησης αποτέλεσε το γκολ του Αντίνο, έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη, αλλαγή πλευράς και άψογη συνεργασία με τον Καλάμπρια, ο οποίος έκανε τη σέντρα.

Ο νεαρός εξτρέμ ολοκλήρωσε τη φάση με δυνατή κεφαλιά, «γράφοντας» ένα από τα πιο όμορφα γκολ της προπόνησης, σε μια ενέργεια που αποτύπωσε πλήρως το επιθετικό πλάνο του Νίστρουπ.

Δεν ήταν τυχαίο ότι η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ντέσερς να σχολιάζει ενθουσιασμένος τη συνεργασία και τη σέντρα του Καλάμπρια.

Δοκιμές σχημάτων και συνεχείς οδηγίες

Στα δύο διαφορετικά διπλά που πραγματοποιήθηκαν, ο Νίστρουπ δοκίμασε τόσο 4-3-3 όσο και 4-2-3-1, αλλάζοντας συνεχώς πρόσωπα και ρόλους.

Ο Γιάγκουσιτς αγωνίστηκε ως «δεκάρι», ενώ οι Αντίνο και Ζαρουρί κινήθηκαν στα άκρα, με τον Ταμπόρδα να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και τον Παντελίδη να τοποθετείται στην κορυφή της επίθεσης.

Η ένταση παρέμεινε υψηλή σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης, με τον Νίστρουπ να σταματά συχνά το παιχνίδι για να δίνει οδηγίες σχετικά με την αμυντική τοποθέτηση, τις κινήσεις στο πρέσινγκ και την αντίδραση μετά την απώλεια της μπάλας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε μία εντυπωσιακή πάσα του Τσάβες που «έσπασε» την πίεση, με τον προπονητή να τον αποθεώνει για την κατανόηση των τακτικών οδηγιών.

Ο Ντέσερς και ο Νεμπής ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα προπόνηση, με τον ρυθμό της προετοιμασίας να παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικός.