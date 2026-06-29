Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Ράστοντερ - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030

Παίκτης του «τριφυλλιού» μέχρι το 2030 είναι και επίσημα ο Έλμιν Ράστοντερ, που προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Τουν.

Ο Παναθηναϊκός είχε έρθει σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να ταξιδεύει στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις.

Ο 24χρονος φορ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε επίσημα από τους «πράσινους», οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά την επίθεσή τους.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν. Ο 24χρονος σέντερ φορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την επίθεση, προσφέροντας γκολ, ασίστ και λύσεις μέσα στην περιοχή.

Ο Έλμιν Ράστοντερ γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2001 στο Βέτζικον της Ελβετίας. Αγάπησε από μικρός το ποδόσφαιρο και εντάχθηκε το 2017 στην ακαδημία της Γκρασχόπερ, ακολουθώντας μια ανοδική πορεία μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Τη σεζόν 2021-22 σημείωσε 13 γκολ σε 26 συμμετοχές με την Κ21, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στις 16 Οκτωβρίου 2020, σε αγώνα της Challenge League (δεύτερη κατηγορία) απέναντι στην Ξαμάξ, ενώ στις 20 Μαρτίου 2022 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Swiss Super League, σε αναμέτρηση με τη Βασιλεία.

Το καλοκαίρι του 2022, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής, παραχωρήθηκε δανεικός στη Βαντούζ, με την οποία κατέγραψε 44 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος, ενώ πέτυχε και 12 γκολ.

Επέστρεψε στην Γκρασχόπερ το καλοκαίρι του 2023 και έξι μήνες μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Βαντούζ. Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε, τον έφεραν το καλοκαίρι του 2024 με τριετές συμβόλαιο στην Τουν, όπου ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά την πρώτη του σεζόν βοήθησε τη νέα του ομάδα να κατακτήσει τον τίτλο στη δεύτερη κατηγορία και να προβιβαστεί στην ελβετική Super League, ενώ στη συνέχεια υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της Τουν. Σε 36 συμμετοχές σημείωσε 15 γκολ και μοίρασε έξι ασίστ, όντας ένας από τους βασικούς συντελεστές του τίτλου.

Καλωσορίζουμε τον Έλμιν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».