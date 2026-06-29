Παναθηναϊκός: Στην Ολλανδία ο Ντε Φράι - Πέρασε ιατρικά και ανακοινώνεται

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με ταχύτατους ρυθμούς.

Το βράδυ της Δευτέρας οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, αλλά δεν θα μείνουν μόνο εκεί.

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται από σήμερα (29/6) στην Ολλανδία, όπου πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.

Την Τρίτη (30/6) ο Ολλανδός στόπερ θα κάνει εργομετρικά και μετά θα ανακοινωθεί κι αυτός από τον Παναθηναϊκό.

Τόσο ο Ντε Φράι, όσο και ο Ράστοντερ θα ενσωματωθούν άμεσα στην προετοιμασία των «πράσινων».