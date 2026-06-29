Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον χρυσό Ολυμπιονίκη Τιμοτέ Καρλ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τιμοτέ Καρλ για τη σεζόν 2026/27.

Ο 30χρονος Γάλλος ακραίος θα φορέσει τα «πράσινα», ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του νταμπλούχου Ελλάδας. Ο Καρλ είναι μέλος της εθνικής Γαλλίας και έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, καθώς και το Nations League την ίδια χρονιά.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν κινηθεί έγκαιρα για την περίπτωσή του, καθώς είχαν συμφωνήσει μαζί του ήδη από τον Απρίλιο, όταν αγωνιζόταν με τον ΠΑΟΚ στους τελικούς της Novibet Volley League. Δύο μήνες αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τιμοτέ Καρλ για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Γάλλος ακραίος (1995, 1,99 μ.) έρχεται να ενισχύσει τον Σύλλογο, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ο Καρλ είναι εν ενεργεία χρυσός Ολυμπιονίκης, καθώς ήταν μέλος της εθνικής Γαλλίας που κατέκτησε την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ με τους «μπλε» πανηγύρισε και την κατάκτηση του VNL την ίδια χρονιά.

Σε συλλογικό επίπεδο, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και τέσσερα Σούπερ Καπ Γερμανίας, ενώ στο παλμαρέ του υπάρχουν ακόμη ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας και ένα Κύπελλο Πολωνίας.

Το βιογραφικό του

2025-2026: Wolfdogs Nagoya

2024-2025: JSW Jastrzębski Węgiel

2020-2024: Berlin Recycling Volleys

2019-2020: Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia

2017-2019: GFC Ajaccio Volley-Ball

2014-2017: AS Cannes

2012-2014: Centre national de volley-ball

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com, ο Τιμοτέ Καρλ ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που αποτελώ μέρος του αγωνιστικού πλάνου ενός τόσο μεγάλου Συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι πρόκειται για μια μεγάλη οικογένεια και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτήν.

Έχω ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο για τη σεζόν που έρχεται. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να κατακτά τρόπαια και να κάνουμε όλοι μαζί μια σπουδαία πορεία στο Champions League.

Ανυπομονώ επίσης να γνωρίσω τους απίθανους φιλάθλους, να έρθω σε επαφή με όλους στον Σύλλογο και να ζήσω την καθημερινότητα στην Αθήνα. Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω. Τα λέμε σύντομα!».