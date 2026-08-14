Το σημερινό πρόγραμμα της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό -Ώρα Καραλή

Έντονο είναι το ελληνικό χρώμα στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ. 

Το σημερινό πρόγραμμα της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό -Ώρα Καραλή
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Μέρλος και Μίτα μετέχουν στον τελικό του ύψους, Καραλής, Τζένγκο και Ρίζος αγωνίζονται στα προκριματικά του επί κοντώ και του ακοντισμού και η Ντραγκομίροβα ξεκινά την προσπάθειά της στο έπταθλο.

Ο Καράλης θα ξεκινήσει τις προσπάθειες του έχοντας φετινό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι 6.00 και βέβαια φέρει μαζί του και το 6.17 από τον κλειστό στίβο. Στον προκριματικό του επί κοντώ και ο Γιάννης Ρίζος, που άφησε πίσω του τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή για να βρεθεί στο Μπέρμιγχαμ.

Σήμερα το πρωί μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριώβ, η Ελίνα Τζένκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

Τα σπουδαία, όσον αφορά την τελική κατάταξη, έρχονται για τα ελληνικά χρώματα το βράδυ. Στις 22:00 ξεκινά ο τελικός του άλματος εις ύψος με διπλή ελληνική παρουσία. Τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Αντρέα Μίτα προέρχονται από εξαιρετικό προκριματικό και είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στον τελικό για να έρθει η διάκριση.

Το σημερινό πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026

12:35 100μ. εμπ. Επταθλο Ντραγκομίροβα

12:40 Ακοντισμός (Γ) Προκρ. Α’

12:50 Επί κοντώ (Α) Προκρ. Καραλής, Ρίζος

13:05 4×400 (A) Προκρ.

13:25 Υψος Επταθλο Ντραγκομίροβα

13:35 4×400 (Γ) Προκρ.

14:00 Ακοντισμός (Γ) Προκρ. Β’ Τζένγκο

14:05 1500μ. (Α) Προκρ.

21:35 Σφαιροβολία Επταθλο Ντραγκομίροβα

21:45 10.000μ. (Γ) Τελικός

22:00 Υψος (Α) Τελικός Μίτα, Μέρλος

22:30 Δισκοβολία (Γ) Τελικός

22:40 400μ. εμπ. (Α) Τελικός

22:55 100μ. Επταθλο Ντραγκομίροβα

23:25 200μ. (Α) Τελικός

23:46 800μ. (Γ) Τελικός

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