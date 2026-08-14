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Μεγάλο φαβορί κόντρα στη Μπραν ο ΠΑΟΚ - Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μπραν στα Playoffs του Conference League και το Football Meets Data δίνει 67% πιθανότητες πρόκρισης στην ομάδα του Λίσι. 

Μεγάλο φαβορί κόντρα στη Μπραν ο ΠΑΟΚ - Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης
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Στα Playoffs του Conference League «έπεσε» ο ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ με δυο ήττες, στον 3ο προκριματικό του Europa.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται πλέον να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπραν, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι της 20ης Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 67% πιθανότητες να πάρει αυτή το εισιτήριο για τη League Phase του θεσμού, έναντι 33% της αντιπάλου της.

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