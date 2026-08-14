Ποδαρικό ο Τσιτσιπάς στο Cincinnati

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει σήμερα Παρασκευή (14/8) την πορεία του στο Cincinnati Open.

Ποδαρικό ο Τσιτσιπάς στο Cincinnati
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Αντίστροφα μετράει για την πρεμιέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Cincinnati Open. Ο 28χρονος τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Γάλλο Βαλεντέν Ροαγέ (No.78) και ο αγώνας τους θα ανοίξει στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) το πρόγραμμα στο Grandstand.

Oι δύο παίκτες είχαν συναντηθεί και πέρυσι στον πρώτο γύρο του Wimbledon, όπου ο Στέφανος είχε εγκαταλείψει την αναμέτρηση μετά το δεύτερο σετ (6-3, 6-2), λόγω του γνωστού προβλήματος στη μέση.

Το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6 και ο νικητής θα συναντήσει στον δεύτερο γύρο τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.2 του ταμπλό.

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