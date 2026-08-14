Κόντρα στην Πολωνία η Εθνική για τις θέσεις 5-8

Η ήττα της Εθνικής από τη Λετονία δεν της επέτρεψε να συνεχίσει για ακόμα πιο ψηλά στο Ευρωμπάσκετ U16 και πλέον θα προσπαθήσει να τερματίσει στις θέσεις 5 έως 8.

Οι παίκτες της Εθνικής μας θα αντιμετωπίσουν σήμερα το μεσημέρι την ομάδα της Πολωνίας, που αποκλείστηκε από την Ισπανία με το πρόγραμμα να έχουν επίσης και τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8)

Θέσεις 1-418.00 Λιθουανία-Γαλλία 20.30 Ισπανία-Λετονία

Θέσεις 5-8

13.00 Πολωνία-Ελλάδα 15.30 Γερμανία-Ρουμανία

Θέσεις 9-12

18.00 Ιταλία-Τουρκία 20.30 Τσεχία-Σερβία

Θέσεις 13-16

13.00 Ισραήλ-Γεωργία 15.30 Βέλγιο-Σλοβενία