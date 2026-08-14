Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα ο Ολυμπιακός, μιας και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η απόφαση για αντικατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει παρθεί.

Σήμερα το μεσημέρι είναι να προγραμματισμένο να συναντηθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον έμπειρο τεχνικό προκειμένου να συζητήσουν για το τέλος της συνεργασίας τους.

Κάτι το οποίο συζητιόταν το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά αποφασίστηκε άμεσα μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ρεπό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τους ερυθρόλευκους να μην έχουν πραγματοποιήσει προπόνηση μετά τον αποκλεισμό, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα όταν και θα γίνουν γνωστές οι όποιες εξελίξεις.