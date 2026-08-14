· Ολυμπιακός

Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Άμεσα αναμένονται εξελίξεις στο “στρατόπεδο” του Ολυμπιακού με τους δύο άντρες να συναντώνται σήμερα και ουσιαστικά να βάζουν τέλος στην κοινή τους πορεία. 

Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα ο Ολυμπιακός, μιας και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η απόφαση για αντικατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει παρθεί.

Σήμερα το μεσημέρι είναι να προγραμματισμένο να συναντηθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον έμπειρο τεχνικό προκειμένου να συζητήσουν για το τέλος της συνεργασίας τους.

Κάτι το οποίο συζητιόταν το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά αποφασίστηκε άμεσα μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ρεπό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τους ερυθρόλευκους να μην έχουν πραγματοποιήσει προπόνηση μετά τον αποκλεισμό, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα όταν και θα γίνουν γνωστές οι όποιες εξελίξεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:36 SUPER LEAGUE

Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

08:15 OPINION

Οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά κι εκείνοι που αναδεικνύονται από την ομάδα

07:46 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Τέσσερις ελληνικές παρουσίες σε τελικούς - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

07:13 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Μπαίνει ο Καραλής, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

05:15 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

03:17 SUPER LEAGUE 2

Στην ΑΕΛ ο Εμάνουελ Σάκιτς

01:27 SUPER LEAGUE

AEK: Άμεσες οι εξελίξεις για αριστερό μπακ πριν τη Λέφσκι - Το deal με Ρέιντζερς για Πενράις

01:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι: Ανανέωσε έως το 2031 ο Ντοκού

00:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφωνία με Ρέιντζερς για δανεισμό του Πενράις, αποκάλυψε ο Ρομάνο

00:45 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναυάγιο» στη συμφωνία για Ντρκούσιτς

00:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Ισπανικό Super Cup θα διεξαχθεί… στην Τουρκία

00:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνθηκαν Τσεχία και Πολωνία από την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας