Άρσεναλ: Ο Τζόλης αποτελεί την πιο «έξυπνη» μεταγραφική επιλογή για τον Μικέλ Αρτέτα

Η ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Άρσεναλ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Αν και τα βλέμματα έχουν στραφεί σε ποδοσφαιριστές υψηλού προφίλ, όπως ο Μπαρκολά και ο Ρότζερς, το όνομα του Χρήστου Τζόλη φαίνεται ότι κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως μια επιλογή με εξαιρετική σχέση ποιότητας και κόστους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ μπορεί να αποκτηθεί με ένα ποσό κοντά στις 35 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που δημιουργεί ένα σημαντικό δίλημμα για τους «κανονιέρηδες».

Να επενδύσουν σε έναν πανάκριβο σταρ ή σε έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει ιδανικά στο αγωνιστικό πλάνο του Μικέλ Αρτέτα;

Ο Τζόλης προσφέρει γκολ, δημιουργία και ισορροπία στο ρόστερ

Η εξαιρετική σεζόν του Χρήστου Τζόλη στο Βέλγιο δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 24χρονος ολοκλήρωσε τη χρονιά με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη Jupiler Pro League κατέγραψε 17 τέρματα και 23 τελικές πάσες σε περισσότερα από 3.000 λεπτά συμμετοχής.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν έναν εξτρέμ που δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία, αποτελώντας διαρκή απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Για την Άρσεναλ, η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς το μέλλον του Γκάμπριελ Μαρτινέλι παραμένει ανοιχτό, ενώ και η περίπτωση του Λεάντρο Τροσάρ δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως λόγω της κατάστασης του συμβολαίου του.

Η εμπειρία στην Αγγλία μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα

Η προηγούμενη παρουσία του Τζόλη στη Νόριτς δεν συνοδεύτηκε από επιτυχία, ωστόσο η διαδρομή που ακολούθησε έκτοτε δείχνει έναν ποδοσφαιριστή που εξελίχθηκε σημαντικά.

Η αγωνιστική του αναγέννηση μέσα από τη Γερμανία και κυρίως την Κλαμπ Μπριζ τον έχει μετατρέψει σε έναν πιο ώριμο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό επιθετικό, ο οποίος γνωρίζει πλέον καλύτερα τις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η επιστροφή του στην Premier League αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με την πρώτη του παρουσία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ιδανικός για το ποδόσφαιρο του Αρτέτα

Στην Άρσεναλ, οι εξτρέμ καλούνται να κάνουν πολύ περισσότερα από το να κερδίζουν προσωπικές μονομαχίες.

Η φιλοσοφία του Μικέλ Αρτέτα απαιτεί συνεχή πίεση ψηλά, σωστές κινήσεις χωρίς την μπάλα, συνεργασία με τους μέσους και συμμετοχή τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση.

Ο Τζόλης διαθέτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να ξεκινήσει από την αριστερή πτέρυγα, να συγκλίνει προς τον άξονα, να δημιουργήσει χώρους για τους συμπαίκτες του, αλλά και να απειλήσει ο ίδιος την αντίπαλη εστία.

Παράλληλα, η ικανότητά του στις ασίστ προσφέρει μια διαφορετική διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι, στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ποικιλία στην ανάπτυξη της Άρσεναλ.

Οικονομική λύση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της περίπτωσης Τζόλη είναι το οικονομικό σκέλος.

Μια μεταγραφή που εκτιμάται στις 35 εκατομμύρια λίρες επιτρέπει στην Άρσεναλ να διατηρήσει σημαντικό μέρος του μεταγραφικού της προϋπολογισμού, ώστε να ενισχύσει και άλλες θέσεις που χρειάζονται προσθήκες.

Ο νέος αθλητικός διευθυντής, Αντρέα Μπέρτα, καλείται να διαχειριστεί το διαθέσιμο μπάτζετ με τρόπο που θα ανεβάσει συνολικά την ποιότητα του ρόστερ και όχι μόνο με μία εντυπωσιακή μεταγραφή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Έλληνας διεθνής αποτελεί μία ιδιαίτερα ισορροπημένη επιλογή.

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η προσαρμογή

Ασφαλώς, η μετάβαση από το βελγικό πρωτάθλημα στην Premier League συνοδεύεται από σημαντικές απαιτήσεις.

Η ένταση, ο ρυθμός και η ποιότητα των αντιπάλων είναι σαφώς υψηλότερα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Τζόλη θα μεταφερθούν αυτούσιες στην Αγγλία.

Για αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι της Άρσεναλ καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνο τους αριθμούς του, αλλά και στοιχεία όπως η τακτική του συνέπεια, η συμπεριφορά του χωρίς την μπάλα, οι αποφάσεις του υπό πίεση και η δυνατότητα προσαρμογής του σε ένα σύνολο που διεκδικεί τίτλους.

Μια μεταγραφή με στρατηγική αξία

Αν οι αξιολογήσεις της Άρσεναλ είναι θετικές, τότε ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις του καλοκαιριού.

Δεν αποτελεί ίσως το πιο εμπορικό όνομα της αγοράς, όμως διαθέτει παραγωγικότητα, εμπειρία, τακτική ευφυΐα και περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης.

Το πραγματικό δίλημμα για τους Λονδρέζους δεν είναι αν ο Τζόλης είναι ο πιο διάσημος διαθέσιμος εξτρέμ, αλλά αν είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το συνολικό αγωνιστικό και οικονομικό πλάνο της ομάδας.

Και με βάση τα δεδομένα, η απάντηση ίσως είναι πιο θετική από όσο δείχνει η πρώτη ματιά.