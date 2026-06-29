Το αγαπημένο σας ραντεβού είναι προ των... πυλών, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο τραπέζι.

Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα το πρόγραμμα έχει «Το ΜΠΙΦ».

Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος σας υποδέχονται στο studio του Onsports και θέτουν επί… τάπητος όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Από τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, όπου αναμένει η ανακοίνωση της ομάδας, τις επικείμενες ανακοινώσεις Μοντέρο και ΜακΙντάιρ από τον Ολυμπιακό, τα όσα συμβαίνουν στην Ολλανδία και στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις στο Μουντιάλ.

Ο Τάσος Νικολογιάννης από την Ολλανδία, και οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Πάνος Παναγιωτόπουλος από τα γραφεία του Onsports ξετυλίγουν το… κουβάρι της επικαιρότητας, τη στιγμή που εσείς μπαίνετε στο παιχνίδι με τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας.

Συντονιστείτε στις 15:00 ακριβώς… Πάνω-κάτω…