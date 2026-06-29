Πώς καταφέρνουν οι παίκτες του Μουντιάλ και είναι έτοιμοι για ματς μέσα σε 72 ώρες

Τι και αν υπάρχουν πλέον τα hydration breaks, οι αγώνες του Μουντιάλ είναι τόσο απαιτητικοί που ούτε τα… ντεμέκ timeout του Tζιάνι Ινφαντίνο δεν αρκούν για να ξεκουράσουν τους παίκτες. Με λίγα λόγια, 90 λεπτά ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο δεν τελειώνουν με το τελευταίο σφύριγμα.

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Και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν;

Μέσα στα πρώτα λεπτά μετά τον αγώνα, οι περισσότεροι ακολουθούν ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Παγόλουτρα, ειδικά ροφήματα με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες, μασάζ, διατάσεις και φυσικά ενυδάτωση. Όχι, η αποκατάσταση δεν περιλαμβάνει πίτσα και δύο μπίρες, όσο κι αν θα το ήθελαν.

Ακολουθούν ώρες ξεκούρασης, ποιοτικός ύπνος και συνεχής παρακολούθηση από διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές και εργοφυσιολόγους.

Στόχος είναι ένας

Το σώμα να είναι ξανά έτοιμο μέσα σε μόλις τρεις ή τέσσερις ημέρες, όταν το πρόγραμμα των μεγάλων διοργανώσεων δεν αφήνει περιθώρια. Αυτή είναι η ωμή αλήθεια.

https://www.instagram.com/p/DaI-conO2N7/

Βέβαια, τα πράγματα δεν κυλούν πάντα ιδανικά. Ο επιθετικός του Ιράν και του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, είχε εκφράσει δημόσια παράπονα ότι η εθνική του ομάδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα αποκατάστασης, εξαιτίας των περιορισμών και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν δυσκολίες στις μετακινήσεις και στην οργάνωση, με αποτέλεσμα οι παίκτες να χάνουν πολύτιμο χρόνο ξεκούρασης και αποθεραπείας.

Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη υπενθύμιση ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει μόνο όποιος τρέχει περισσότερο, αλλά εκείνος που... αναρρώνει γρηγορότερα.