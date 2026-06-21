Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Βασικός ο Ταρέμι στο Βέλγιο - Ιράν

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και το Ιράν για τη 2η αγωνιστική του 7ου Ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς αμφότερες οι ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση και ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν στο τουρνουά με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Αίγυπτο, αποτέλεσμα που τους άφησε με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ποιοτική τους υπεροχή. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν πρόσφερε θέαμα στην πρεμιέρα του, μένοντας στο εντυπωσιακό 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και αρκετές συγκινήσεις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στις επιλογές του, εμπιστευόμενος ξανά τον ηγέτη της επιθετικής γραμμής και φορ του Ολμπιακού, Μεχντί Ταρέμι.

Στον αντίποδα, ο Ρούντι Γκαρσία παρατάσσει το Βέλγιο με όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του δημιουργικού ηγέτη στη μεσαία γραμμή, ενώ στην κορυφή της επίθεσης δεσπόζει η παρουσία του Ρομέλου Λουκάκου.

Οι ενδεκάδες

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Σαλεμάκερς, Ράσκιν, Τροσάρ, Λουκάκου.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί, Χατζισαφί, Καλιλζαντέ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχεμπί, Γκοντός, Ταρέμι.