Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αιχμές Ταρέμι για FIFA - «Δεν μας θέλουν στα νοκ άουτ»

Έντονα παράπονα για τη συνολική αντιμετώπιση του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 εξέφρασε ο Μέχντι Ταρέμι μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Αίγυπτο, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τη FIFA.

Το Ιράν έφτασε κοντά στην πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, όμως η αστοχία στο φινάλε και μια απόφαση μέσω VAR το άφησαν στο 1-1, αποτέλεσμα που το έφερε στην τρίτη θέση του έβδομου ομίλου με τρεις βαθμούς από ισάριθμες ισοπαλίες. Πλέον, για να συνεχίσει στη διοργάνωση, θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων ώστε να βρεθεί στην οκτάδα των καλύτερων τρίτων.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά τη λήξη του αγώνα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η αποστολή από την αρχή του τουρνουά, στρέφοντας τα πυρά του προς τη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Τα παράπονά του αφορούσαν κυρίως τις μετακινήσεις της ομάδας, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε μία βάση και αναγκάζεται σε συνεχόμενα ταξίδια πριν και μετά τα παιχνίδια, παρά τις υποσχέσεις που, όπως ανέφερε, είχαν δοθεί από τον πρόεδρο της FIFA για καλύτερη οργάνωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αποστολή του Ιράν αντί να παραμείνει στο Σιάτλ μετά τον αγώνα με την Αίγυπτο, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Τιχουάνα.

«Το φετινό Μουντιάλ είναι μία καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, οκ. Για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει.

Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση; Εμείς; Η FIFA; Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ειλικρινά δεν ξέρω.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήριά μας μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ.

Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι.

Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέχντι Ταρέμι.