Οριστικό: Αυτό το κανάλι θα μεταδώσει το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός έχει «κλειδώσει» την τηλεοπτική κάλυψη των πρώτων αναμετρήσεών του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον ΣΚΑΪ να αναλαμβάνει τις μεταδόσεις.

Συγκεκριμένα, όλα τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας των «πράσινων» θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα στα πρώτα της δείγματα υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού επιτελείου.

Στον ΣΚΑΪ και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάκσι

Εκτός από τα φιλικά, από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό θα μεταδοθεί και η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάκσι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των «πράσινων» μπροστά στο κοινό τους για τη φετινή σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τόσο την προετοιμασία όσο και την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας μέσω της ίδιας τηλεοπτικής συχνότητας.