«Αέναος» Τάισον: Συμφώνησε και συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται για ακόμη μια χρονιά ο Τάισον, με τον 38χρονο εξτρέμ να αποδέχεται την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά» για επέκταση του συμβολαίου.

Ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της επιστροφής από τη Βραζιλία, προκειμένου να ταξιδέψει απευθείας για την Ολλανδία, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Τάισον αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας από τον Ιανουάριο του 2023, όταν και άφησε την Ιντερνασιονάλ για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος εξτρέμ πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά με 48 εμφανίσεις, 6 γκολ και 9 ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μετράει 159 συμμετοχές, με απολογισμό 23 τέρματα και 29 ασίστ.