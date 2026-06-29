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«Αέναος» Τάισον: Συμφώνησε και συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ για νέο μονοετές συμβόλαιο, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο να ετοιμάζει άμεσα τις βαλίτσες του για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

«Αέναος» Τάισον: Συμφώνησε και συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ
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Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται για ακόμη μια χρονιά ο Τάισον, με τον 38χρονο εξτρέμ να αποδέχεται την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά» για επέκταση του συμβολαίου.

Ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της επιστροφής από τη Βραζιλία, προκειμένου να ταξιδέψει απευθείας για την Ολλανδία, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Τάισον αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας από τον Ιανουάριο του 2023, όταν και άφησε την Ιντερνασιονάλ για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος εξτρέμ πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά με 48 εμφανίσεις, 6 γκολ και 9 ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μετράει 159 συμμετοχές, με απολογισμό 23 τέρματα και 29 ασίστ.

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