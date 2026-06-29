«Αέναος» Τάισον: Συμφώνησε και συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ
Ο Τάισον αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ για νέο μονοετές συμβόλαιο, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο να ετοιμάζει άμεσα τις βαλίτσες του για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.
Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται για ακόμη μια χρονιά ο Τάισον, με τον 38χρονο εξτρέμ να αποδέχεται την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά» για επέκταση του συμβολαίου.
Ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της επιστροφής από τη Βραζιλία, προκειμένου να ταξιδέψει απευθείας για την Ολλανδία, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
Ο Τάισον αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας από τον Ιανουάριο του 2023, όταν και άφησε την Ιντερνασιονάλ για να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος εξτρέμ πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά με 48 εμφανίσεις, 6 γκολ και 9 ασίστ.
Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μετράει 159 συμμετοχές, με απολογισμό 23 τέρματα και 29 ασίστ.