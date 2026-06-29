Μποροβήλος: «Υπάρχουν εκπλήξεις στις εκλογές της Super League» - Τι ανέφερε για το VAR

Σημαντικές τοποθετήσεις για τα τρέχοντα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε ο πρόεδρος του Αστέρα Aktor και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Γιώργος Μποροβήλος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Σπορ.

Ο έμπειρος παράγοντας αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές της Super League, στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών, αλλά και στο θέμα της διαιτησίας και της χρήσης του VAR στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Μποροβήλος σχολίασε τις διεργασίες ενόψει των εκλογών στη Super League, τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερότητα και κοινή γραμμή μεταξύ των ομάδων για την επόμενη ημέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με πιθανές αλλαγές στη δομή των επαγγελματικών κατηγοριών, υπογραμμίζοντας ότι κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.

Το ζήτημα της διαιτησίας και το αίτημα για ξένους VAR

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα της διαιτησίας, όπου γίνεται έντονη συζήτηση για πιθανή επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League.

Ο πρόεδρος του Αστέρα Aktor αποκάλυψε πως η ομάδα της Τρίπολης θα ζητήσει επίσημα τη χρήση ξένων διαιτητών VAR σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, εκφράζοντας έτσι την πρόθεση του συλλόγου να διασφαλίσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια στις κρίσιμες αποφάσεις.

Μεταξύ άλλων ο Μποροβήλος είπε

«Στις εκλογές της Super League υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Το καταστατικό επιτρέπει μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας να θέσει κάποιος υποψηφιότητα. Δε θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο το θέμα του προέδρου, αλλά το πώς θα γίνει καλύτερο το πρωτάθλημα. Τα γήπεδα, η ανταγωνιστικότητα, τα έσοδα, που διαφέρουν κατά πολύ από άλλα πρωταθλήματα.

Εμείς ψηφίσαμε την πρόταση για την αναδιάρθρωση. Στην πρόταση της Κηφισιάς πρέπει να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των ομάδων (σ.σ. 16). Είναι και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος με τα πλέι οφ και πλέι άουτ. Τα παιχνίδια γίνονται περισσότερα και δυσκολεύουν ειδικά τις ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα με τους Έλληνες διαιτητές και την επιστροφή στα ντέρμπι του πρωταθλήματος είναι ότι δεν υπάρχει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Όμως η παρουσία ξένων στο VAR θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλείδα.

Η πρότασή μας θα είναι να υπάρχουν ξένοι VAR σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο από τα ντέρμπι, κρίνεται και από τους αγώνες που θα δώσουν για παράδειγμα ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τον Αστέρα ή κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί ένα παιχνίδι να κρίνει ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Η παρουσία ξένων στο VAR θα ομαλοποιήσει την κατάσταση».