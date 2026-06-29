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Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ

Η ανακοίνωση των «πράσινων».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ
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Στο Έρμελο της Ολλανδίας, ο Παναθηναϊκός θα δώσει το σημαντικότερο φιλικό τεστ της προετοιμασίας του, κόντρα στον Άγιαξ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου και το «τριφύλλι» γνωστοποίησε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προμηθευτεί εισιτήριο όποιος το επιθυμεί.

Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι περιορισμένος όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Αναλυτικά

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ, που θα διεξαχθεί στο Ermelo της Ολλανδίας (Sportpark Zanderij, Oude Telgterweg 205, 3853 Ermelo), το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 17:00 (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 17,50 ευρώ. Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και κάθε φίλαθλος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως τέσσερα (4) εισιτήρια.

Κατά την αγορά θα ζητηθούν για κάθε εισιτήριο τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο):

• Όνομα• Επώνυμο• Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο)• Κινητό τηλέφωνο• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η παραλαβή των εισιτηρίων δεν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται την ημέρα του αγώνα, στην είσοδο του Sportpark Zanderij, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά των εισιτηρίων θα λάβουν μέσω e-mail αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ».

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