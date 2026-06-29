Μπάγερν Μονάχου: Επίσημα τα... κλειδιά στον Γκαβέλ

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Αντόν Γκαβέλ ως τον προπονητή της ομάδας.

Η γερμανική ομάδα γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία με τον έμπειρο προπονητή να υπογράφει για τρία χρόνια.

Ο Γκαβέλ αποχωρεί από την Μπάμπεργκ, όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών.

Η επιστροφή του στην Μπάγερν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της ομάδας ως παίκτης, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου.