Μπάγερν Μονάχου: Επίσημα τα... κλειδιά στον Γκαβέλ
Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντόν Γκαβέλ.
Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Αντόν Γκαβέλ ως τον προπονητή της ομάδας.
Η γερμανική ομάδα γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία με τον έμπειρο προπονητή να υπογράφει για τρία χρόνια.
Ο Γκαβέλ αποχωρεί από την Μπάμπεργκ, όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών.
Η επιστροφή του στην Μπάγερν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της ομάδας ως παίκτης, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου.