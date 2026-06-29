Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone της Καλιφόρνια

Οι Αρχές έκαναν λόγω πως το περιστατικό διερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone της Καλιφόρνια
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Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια εκδήλωσης που σχετιζόταν με το Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε στη fan zone του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην πλατεία Σαν Πέδρο, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ αρκετοί δρόμοι γύρω από την πλατεία παραμένουν κλειστοί προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητικών αρχών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία από τον χώρο.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές, η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις προκύψουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

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