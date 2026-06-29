Ελουστόντο: «Ο ΠΑΟΚ πίστεψε πάρα πολύ σε μένα - Aπό εδώ και στο εξής μόνο ασπρόμαυρο» (vid)

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έδωσε ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος μίλησε στο PAOK TV.

Ο Ισπανός αμυντικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόφασή του να έρθει στους Θεσσαλονικείς, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.

Αναλυτικά όσα είπε

Οι πρώτες σκέψεις όταν έμαθες το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Είναι αλήθεια ότι σε ενθουσιάζει η ιδέα, είναι ωραίο να ενδιαφέρονται για σένα, ειδικά αν πρόκειται για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε να πίστεψε πάρα πολύ σε μένα και έχω πολλή όρεξη να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη στο γήπεδο».

Με ποιον μίλησες για να μάθεις για τον ΠΑΟΚ και τι σου είπε: «Με πρώην συμπαίκτες μου που έπαιξαν στην Ελλάδα, φίλους, αλλά και εγώ ο ίδιος με την οικογένειά μου, ψάξαμε και πήραμε αρκετές πληροφορίες. Μιλάμε για ένα ιστορικό κλαμπ της Ελλάδος... σκεπτόμενος τον χαρακτήρα μου, την ιδιοσυγκρασία μου, μου άρεσε πολύ η ιδέα να έρθω σε αυτή την ομάδα και να τη βοηθήσω να πάμε πιο ψηλά».

Πως σου φαίνεται πως θα δουλέψεις με έναν προπονητή που ποδοσφαιρικά είναι Ισπανός: «Το γνωρίζω, ήμασταν αντίπαλο μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα θα είναι προπονητής μου, εγώ ποδοσφαιριστής, θα πρέπει σαν ομάδα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να ανεβάσουμε τον ΠΑΟΚ ακόμα ψηλότερα και να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα».

Τι ποδοσφαιριστής είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο; «Ποδοσφαιριστής με χαρακτήρα. Αν κάτι έχει είναι ότι τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο και στα εύκολα και στα δύσκολα. Με αρκετή εμπειρία, πλέον, του αρέσει να βοηθάει πάρα πολύ τους συμπαίκτες του. Να βοηθάει τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του».

Σε προσωπικό επίπεδο; «Είναι ένας απλός άνθρωπος. Του αρέσει να είναι εξωστρεφής, να είναι ένας πολύ καλός φίλος των φίλων του, να είναι πάντα διαθέσιμος να βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλή όρεξη να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, να προσαρμοστώ γρήγορα και να μπω σιγά σιγά στο γκρουπ».

Για την πρώτη «έξοδο» από την Ισπανία: «Έχω δύο παιδιά, τώρα που τα άφησα πίσω έστω και για λίγο καιρό, στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά ξέρω ότι ερχόμαστε στο καλύτερο μέρος, σε μία πολύ όμορφη πόλη. Θα τους έχω μακριά μου για λίγο καιρό, έχω πολλή διάθεση, έχω γεμίσει τις μπαταρίες, έχω πολλή όρεξη να ξεκινήσω»

Πως σου φαίνονται τα ασπρόμαυρα; «Από την ώρα που μου δώσατε να φορέσω τη φανέλα, μου άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια φορούσα τα κυανόλευκα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά από εδώ και στο εξής μόνο ασπρόμαυρο»

Για το αν θυμάται κάτι από το Σοσιεδάδ-ΠΑΟΚ; «Ήταν ένα ματς που κοπιάσαμε για να κερδίσουμε. Θυμάμαι την ασίστ που έδωσα στον Όσκαρσον, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θυμάμαι όμως ότι ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για αυτό το παιχνίδι, γιατί πλέον είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, θέλω να μείνει σαν ανάμνηση».

Ένα μήνυμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Ήρθα να βάλω το... λιθαράκι μου. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ και θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα».