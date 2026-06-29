Μουντιάλ 2026: Σοβαρό πλήγμα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρήξη χιαστού ο Ουγκάρτε

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απώλεια, καθώς ο Μανουέλ Ουγκάρτε υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Ισπανία για το Μουντιάλ 2026 και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ουρουγουανού μέσου αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για αρκετούς μήνες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους «κόκκινους διαβόλους» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η αγγλική ομάδα θα λάβει οικονομική αποζημίωση από τη FIFA, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη αποζημίωση προβλέπεται από το Πρόγραμμα Προστασίας Συλλόγων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο ενεργοποιείται όταν ποδοσφαιριστές τραυματίζονται εκπροσωπώντας τις εθνικές τους ομάδες σε διοργανώσεις της FIFA.

Μέσω του προγράμματος καλύπτεται μέρος του οικονομικού βάρους για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την καταβολή του μισθού του ποδοσφαιριστή για όσο διάστημα παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης.