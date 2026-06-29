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Μουντιάλ 2026, Σκωτία: «Φαβορί για αντί-Κλαρκ ο Ποστέκογλου»

Φαβορί για την θέση του προπονητή στην εθνική Σκωτίας φαντάζει, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα ο Άγγελος Ποστέκογλου, μετά την απομάκρυνση του Στηβ Κλάρκ από την τεχνική ηγεσία.

Μουντιάλ 2026, Σκωτία: «Φαβορί για αντί-Κλαρκ ο Ποστέκογλου»
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Ο Άγγελος Ποστέκογλου φέρεται ως φαβορί για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σκωτίας μετά την αποχώρηση του Στιβ Κλαρκ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου προπονητή και σύμφωνα με τον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό talkSPORT, ο γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών, Άγγελος Ποστέκογλου, φέρεται ο επικρατέστερος για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 61χρονος τεχνικός κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά από τον Οκτώβριο, όταν έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ γνωρίζει καλά το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο χάρη στην εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία του στη Σέλτικ μεταξύ 2021 και 2023.

Στον σύλλογο της Γλασκώβης, κέρδισε πέντε τίτλους σε δύο σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δύο συνεχόμενων Πρωταθλημάτων Σκωτίας, δύο Λιγκ Καπ και ενός Κυπέλλου Σκωτίας.

Η Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τερμάτισε στη φάση των ομίλων ως η 11η καλύτερη τρίτη ομάδα στη διοργάνωση και κατέληξε να χάσει τη φάση των νοκ άουτ λόγω διαφοράς τερμάτων.

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