· Βραζιλία

Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Είναι έτοιμος να αγωνιστεί για παραπάνω από 15 λεπτά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αγωνιστική κατάσταση του Νεϊμάρ ενόψει της νοκ άουτ μάχης της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία στους «32» του Μουντιάλ, τονίζοντας πως ο 34χρονος σταρ βρίσκεται σε θέση να λάβει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Είναι έτοιμος να αγωνιστεί για παραπάνω από 15 λεπτά»
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Στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρίχνεται η Βραζιλία, με τη «Σελεσάο» να αντιμετωπίζει απόψε (29/06, 20:00) την Ιαπωνία.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από το μεγάλο παιχνίδι, ο Κάρλο Αντσελότι στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση του Νεϊμάρ. Ο 34χρονος σούπερ σταρ, μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού στην γάμπα, επέστρεψε στη δράση στο φινάλε των ομίλων κόντρα στη Σκωτία, αγωνιζόμενος ως αλλαγή για περίπου ένα τέταρτο. Όπως εξήγησε ο Ιταλός τεχνικός, η πρόοδός του τις τελευταίες ημέρες είναι εντυπωσιακή.

«Ο Νεϊμάρ προοδεύει πολύ καλά και έχει βελτιωθεί σημαντικά την τελευταία εβδομάδα. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να βγάλει όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον είναι σε θέση να αγωνιστεί για περισσότερα από 15 λεπτά. Η χρησιμοποίησή του θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες και την εξέλιξη του αγώνα», δήλωσε ο Αντσελότι.

Παράλληλα, ο έμπειρος τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του αντιμετωπίζει το ματς σαν τελικό, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα των Ιαπώνων, ενώ δήλωσε πως οι παίκτες του είναι πνευματικά έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και για τη διαδικασία της παράτασης ή των πέναλτι.

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