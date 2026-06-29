«Βλέπει» επιστροφή στην EuroLeague ο Μάξι Κλέμπερ

Ο Μάξι Κλέμπερ δεν έχει βρει αυτό που θέλει στο NBA και μετά από 9 σεζόν «ψάχνεται» για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

«Βλέπει» επιστροφή στην EuroLeague ο Μάξι Κλέμπερ
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Ένας ακόμα παίκτης από το NBA γίνεται διαθέσιμος για την αγορά της EuroLeague.

Σύμφωνα με το BasketNews, ο Μάξι Κλέμπερ έχει πάρει την απόφαση να αφήσει το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο 34χρονος Γερμανός φόργουορντ-σέντερ, μετράει 9 σερί σεζόν στο NBA, 8 με τους Ντάλας Μάβερικς και μία με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας 6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά ματς σε 483 συμμετοχές.

Ο Κλέμπερ έχει εμπειρία από την Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί για δύο χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου και διακρίνεται για το μακρινό του σουτ και την ικανότητά του να «ανοίγει» το γήπεδο.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι στην Euroleague, με τον ίδιο να τσεκάρει την ευρωπαϊκή αγορά το τελευταίο διάστημα.

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