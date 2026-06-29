Βραζιλία - Ιαπωνία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Στη φάση των νοκ-άουτ ρίχνονται Ιαπωνία και Βραζιλία, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Χιούστον με φόντο το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες, με τις συνθέσεις των Κάρλο Αντσελότι και Χατζίμε Μοριγιάσου να μην κρύβουν κάποια μεγάλη έκπληξη.

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Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ Μαγκαλάες, Σάντος, Γκιμαράες, Κασεμίρο, Πακετά, Ραγιάν, Κούνια, Βινίσιους

Ιαπωνία: Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Τομιγιάσου, Ίτο, Ντοάν, Καμάντα, Σάνο, Ίτο, Νακαμούρα, Ουέντα, Μαέντα