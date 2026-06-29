NBA: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χιτ ο Γουίγκινς
Ο Άντριου Γουίγκινς έδωσε τα χέρια με τους Χιτ για νέο τριετές συμβόλαιο ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον Καναδό φόργουορντ να αποτελεί βασικό πυλώνα στο πλευρό των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στο Μαϊάμι.
Μια σπουδαία κίνηση ολοκλήρωσαν οι Μαϊάμι Χιτ, με τους ιθύνοντες της ομάδας να έρχονται σε συμφωνία με τον Άντριου Γουίγκινς για επέκταση της συνεργασίας τους η οποία θα τον κρατήσει στη Φλόριντα έως και τη σεζόν 2028-29.
Οι συνολικές απολαβές του Καναδού στην τριετία θα φτάσουν τα 64 εκατομμύρια δολάρια, ενώ περιλαμβάνετε option του παίκτη (player option) για το καλοκαίρι του 2028. Ως μέρος της συμφωνίας, ο Γουίγκινς έκανε άμεσα χρήση της δικής του option (opt-in) για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, εξασφαλίζοντας 30 εκατομμύρια δολάρια για την ερχόμενη χρονιά.
Με αυτή την κίνηση, οι Χιτ δημιουργούν μια πανίσχυρη τριάδα, καθώς ο Γουίγκινς προορίζεται για βασικό στέλεχος της ομάδας δίπλα στους δύο μεγάλους σταρ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.
Τη φετινή σεζόν o Γουίγκινς αγωνίστηκε συνολικά σε 68 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 2.1 stocks ανά αγώνα.