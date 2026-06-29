NBA: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χιτ ο Γουίγκινς

Μια σπουδαία κίνηση ολοκλήρωσαν οι Μαϊάμι Χιτ, με τους ιθύνοντες της ομάδας να έρχονται σε συμφωνία με τον Άντριου Γουίγκινς για επέκταση της συνεργασίας τους η οποία θα τον κρατήσει στη Φλόριντα έως και τη σεζόν 2028-29.

Οι συνολικές απολαβές του Καναδού στην τριετία θα φτάσουν τα 64 εκατομμύρια δολάρια, ενώ περιλαμβάνετε option του παίκτη (player option) για το καλοκαίρι του 2028. Ως μέρος της συμφωνίας, ο Γουίγκινς έκανε άμεσα χρήση της δικής του option (opt-in) για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, εξασφαλίζοντας 30 εκατομμύρια δολάρια για την ερχόμενη χρονιά.

Με αυτή την κίνηση, οι Χιτ δημιουργούν μια πανίσχυρη τριάδα, καθώς ο Γουίγκινς προορίζεται για βασικό στέλεχος της ομάδας δίπλα στους δύο μεγάλους σταρ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Τη φετινή σεζόν o Γουίγκινς αγωνίστηκε συνολικά σε 68 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 2.1 stocks ανά αγώνα.