Wimbledon: Εύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας με ένα καθαρό 3-0 σετ του Ούγκο Γκαστόν, τσεκάροντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Grand Slam.

Wimbledon: Εύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά
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Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Wimbledon, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ξεπερνάει με σχετική ευκολία το εμπόδιο του Ούγκο Γκαστόν, επικρατώντας με 3-0 στα σετ.

Ο «Στεφ» κυριάρχησε από νωρίς στην αναμέτρηση παίρνοντας με 6-1 το πρώτο σετ. Ο Γάλλος προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί και πάλι με 6-4, κάνοντας το 2-0.

Ο Έλληνας τενίστας συνέχισε την κυριαρχία του, κλείνοντας τον αγώνα με 6-2 στο τελευταίο σετ.

Κάπως έτσι, σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον θρύλο Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στους «32».

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