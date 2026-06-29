Μουντιάλ 2026: Χαμός στο Μοντερέι από οπαδούς του Μαρόκο (vid)

Με εξαιρετικές εμφανίσεις στη φάση των ομίλων, το Μαρόκο εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή του στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ 2026 και ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Ολλανδία (30/6, 04:00).

Οι Πρωταθλητές Αφρικής ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον 3ο όμιλο αήττητοι, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικού αγωνιστικού προφίλ.

Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι του Μαρόκου έχουν ταξιδέψει στο Μεξικό για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα.

Το γιορτινό κλίμα έγινε αισθητό και εκτός γηπέδων, με υποστηρικτές του Μαρόκου και του Μεξικού να συγκεντρώνονται στη Μακροπλάσα του Μοντερέι μετά τις προκρίσεις των δύο χωρών, πανηγυρίζοντας μαζί τη συνέχεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

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