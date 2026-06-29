· Μαρόκο

Μουντιάλ 2026: Χαμός στο Μοντερέι από οπαδούς του Μαρόκο (vid)

Οι Μαροκινοί ανυπομονούν για τη μεγάλη «μάχη» με την Ολλανδία.

Μουντιάλ 2026: Χαμός στο Μοντερέι από οπαδούς του Μαρόκο (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εξαιρετικές εμφανίσεις στη φάση των ομίλων, το Μαρόκο εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή του στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ 2026 και ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Ολλανδία (30/6, 04:00).

Οι Πρωταθλητές Αφρικής ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον 3ο όμιλο αήττητοι, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικού αγωνιστικού προφίλ.

Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι του Μαρόκου έχουν ταξιδέψει στο Μεξικό για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα.

Το γιορτινό κλίμα έγινε αισθητό και εκτός γηπέδων, με υποστηρικτές του Μαρόκου και του Μεξικού να συγκεντρώνονται στη Μακροπλάσα του Μοντερέι μετά τις προκρίσεις των δύο χωρών, πανηγυρίζοντας μαζί τη συνέχεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο

COMMENTS
LATEST NEWS
21:23 MUNDIAL

Βραζιλιά - Ιαπωνία: Καταιγιστική η «σελεσάο», ισοφαρίζει ο Κασεμίρο (video)

21:02 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το τεχνικό τιμ του Αλέσιο Λίσι

20:53 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Φαλ, δεν μπορείς να σβήσεις 5 χρόνια»

20:42 MUNDIAL

Βραζιλία - Ιαπωνία: Ανοίγει το σκορ ο Σάνο με τρομερό σουτ (video)

20:23 NBA

Αποχώρησε από τους Λέικερς ο Μάρκους Σμαρτ και ψάχνει ομάδα

20:12 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Τα τυπικά για το «διαζύγιο» με Σαλσέδο - Οι επόμενες κινήσεις

20:08 GREEK BASKET LEAGUE

Τζόσεφ: «Είναι πραγματική ευλογία που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ»

19:57 NBA

NBA: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χιτ ο Γουίγκινς

19:45 MUNDIAL

LIVE: Βραζιλία - Ιαπωνία

19:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χουάνκαρ «κρέμασε» τα παπούτσια του: «Πονάει να αποχαιρετώ αυτό που ήταν η ζωή μου» (vid)

19:21 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χαμός στο Μοντερέι από οπαδούς του Μαρόκο (vid)

19:09 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο υπερυπολογιστής «έβγαλε» το ζευγάρι του τελικού και το φαβορί για την κούπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας