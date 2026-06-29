Η Τσέλσι «άδειασε» τον Μαρέσκα χωρίς καν να αναφέρει το όνομά του!

Η επισημοποίηση της μετακίνησης του Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι προκάλεσε άμεση αντίδραση από πλευράς Τσέλσι, με τους «μπλε» του Λονδίνου μέσω ανακοίνωσης να εξηγούν το παρασκήνιο πίσω από το διαζύγιο χωρίς να αναφέρουν πουθενά το όνομά του.

Στο κείμενό τους, οι Λονδρέζοι εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους για τη στάση του «πρώην προπονητή» τους, αποκαλύπτοντας ότι τους είχε ενημερώσει από το φθινόπωρο του 2025 για την επιθυμία του να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα, παρά το γεγονός ότι δεσμευόταν με πολυετές συμβόλαιο.

«Τον Δεκέμβριο του 2025 υπέβαλε την παραίτησή του. Απογοητευτήκαμε, καθώς πιστεύαμε ότι ήταν αφοσιωμένος στο πρότζεκτ μας, έχοντας έρθει μόλις τον προηγούμενο χρόνο. Καμία ομάδα δεν θέλει να αλλάζει προπονητή μεσούσης της περιόδου, όμως επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες, τον σύλλογο, τους οπαδούς και το έμβλημά μας, αποδεχόμενοι την παραίτησή του», αναφέρει μεταξύ άλλων η Τσέλσι.

Παράλληλα, η διοίκηση των «μπλε» επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε μια απόρρητη οικονομική συμφωνία, βάσει της οποίας τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και ο ίδιος ο προπονητής θα καταβάλουν αποζημίωση στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση κλείνει με μια ξεκάθαρη... σπόντα για το ήθος του Ιταλού, με την Τσέλσι να αναφέρει με νόημα: «Τώρα πλέον έχουμε τον Τσάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή, με αξιοπρέπεια υψηλοτάτου επιπέδου».