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Ολυμπιακός: Μία… ανάσα από οριστική συμφωνία για Στάνιτς - «Τι απομένει για το deal»

Πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με την Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς εμφανίζεται ο Ολυμπιακός

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Μία… ανάσα από οριστική συμφωνία για Στάνιτς - «Τι απομένει για το deal»
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Ο Σέρβος επιθετικός βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της μεταγραφικής λίστας του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Βουλγαρία, οι Πειραιώτες βρίσκονται μία… ανάσα από το οριστικό deal για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο «temasport» ο ελληνικός σύλλογος τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» του Ραζγκράντ για τον Πέταρ Στάνιτς, αλλά απομένει μία μικρή… λεπτομέρεια. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της μεταγραφής.

«Ο Στάνιτς, έχασε την αρχή της προετοιμασίας, καθώς συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Σερβίας σε δύο φιλικά, με το Πράσινο Ακρωτήριο στην Πορτογαλία και με μία από τις διοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό. Ακριβώς στον δεύτερο αγώνα, ο επιθετικός της Λουντογκόρετς σημείωσε το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Δεν αγωνίστηκε ούτε στον φιλικό με την Έτερ (7-4). Ο κορυφαίος σκόρερ του Europa League αναμένει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Οι δύο σύλλογοι πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε συμφωνία», αναφέρεται αρχικά.

Και καταλήγει: «Σύμφωνα με πληροφορίες του "Τέμα Σπορτ", έχουν συμφωνήσει για το ποσό, 8 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους που μπορεί να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια. Η διαφωνία αφορά τον τρόπο πληρωμής του ποσού. Η Λουντογκόρετς επιμένει σε τρεις δόσεις, το μισό ποσό τώρα και στη συνέχεια άλλες δύο».

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