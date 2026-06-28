Ολυμπιακός: «Κλείνουν» Στάνιτς και Ρόκα - Εξελίξεις με Ντουάρτε και Κάρμο

Ο Ολυμπιακός εντείνει τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες προσθήκες στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει συμφωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 23χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός προέρχεται από εξαιρετική αγωνιστική περίοδο και αποτελεί ποδοσφαιριστή που οι Πειραιώτες παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό. Το ύψος της συμφωνίας φέρεται να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρόθεση των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι ο παίκτης να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Την ίδια ώρα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα. Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτησή του, με το ποσό της μεταγραφής να υπολογίζεται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν πλέον διαδικαστικές λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής να βρεθεί στην Αθήνα για τις υπογραφές.

Παράλληλα, οι πρωταθλητές συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές, με τις επαφές των δύο πλευρών να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα. Ο 31χρονος Πορτογάλος στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός, που έχει ήδη φορέσει δύο φορές τα «ερυθρόλευκα», εμφανίζεται αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά και να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, με στόχο να αποτελέσει και πάλι βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.